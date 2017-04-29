НБА. Плей-офф. «Бостон» и «Вашингтон» прошли во второй раунд, «Юта» примет «Клипперс» и другие матчи
Сегодня состоятся шестые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. «Чикаго» уступил «Бостону» и завершил выступления в плей-офф. «Юта» в домашней встрече попробует досрочно завершить сезон «Клипперс».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 29 апреля, 02.30, «Philips Arena»
- Атланта
- Миллсэп (31 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Шредер (26 + 10 передач), Хардуэй (13), Ховард (9 + 7 подборов + 5 потерь), Принс (4) – старт; Бэйзмор (9 + 7 потерь), Кальдерон (6), Ильясова (1), Данливи (0), Мускала (0).
- Вашингтон
- Уолл (42 + 8 передач + 7 потерь), Бил (31), М-ф Моррис (17 + 8 подборов), Портер (8 + 8 подборов), Гортат (2 + 7 подборов) – старт; Богданович (10), Убре (5 + 5 перехватов), Дженнингс (0), Саторански (0), Мак (0), Смит (0), Очефу (0).
«Вашингтон» выиграл серию – 4-2
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00, «United Center»
- Чикаго
- Батлер (23 + 7 подборов), Лопес (10), Кэнан (9), Миротич (5), Уэйд (2) – старт; Картер-Уильямс (8), Ловернь (8), Ципзер (7), Портис (5 + 11 подборов), Грант (4), Валентайн (2), Морроу (0), Фелисио (0).
«Бостон» выиграл серию – 4-2
- Дата проведения
- 29 апреля, 05.30, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Джордж Хилл (17), Хэйворд (15), Гобер (14 + 8 подборов), Диао (5), Инглс (0).
- Клипперс
- Пол (23 + 6 передач), Джордан (11 + 10 подборов + 7 потерь), Мба а Муте (9), Риверс (7), Редик (4).
«Юта» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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