Сегодня состоятся шестые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. «Чикаго» уступил «Бостону» и завершил выступления в плей-офф. «Юта» в домашней встрече попробует досрочно завершить сезон «Клипперс».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Вашингтон» выиграл серию – 4-2

«Бостон» выиграл серию – 4-2

«Юта» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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