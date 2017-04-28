Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом» на два сезона
Зинэтула Билялетдинов продолжит работу на посту главного тренера «Ак Барса».
Стороны продлили контракт. Новое соглашение между тренером и казанским клубом рассчитано на два сезона.
Билялетдинов трижды приводил «Ак Барс» к титулу чемпиона России, в том числе дважды выигрывал с командой Кубок Гагарина.
В минувшем сезоне казанцы вылетели из плей-офф в третьем раунде. «Ак Барс» проиграл все четыре матча магнитогорскому «Металлургу».
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