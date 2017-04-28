Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом» на два сезона

    Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ

    Зинэтула Билялетдинов продолжит работу на посту главного тренера «Ак Барса».

    Стороны продлили контракт. Новое соглашение между тренером и казанским клубом рассчитано на два сезона.

    Билялетдинов трижды приводил «Ак Барс» к титулу чемпиона России, в том числе дважды выигрывал с командой Кубок Гагарина.

    В минувшем сезоне казанцы вылетели из плей-офф в третьем раунде. «Ак Барс» проиграл все четыре матча магнитогорскому «Металлургу».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться