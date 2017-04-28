Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом» на два сезона

Зинэтула Билялетдинов продолжит работу на посту главного тренера .

Стороны продлили контракт. Новое соглашение между тренером и казанским клубом рассчитано на два сезона.

Билялетдинов трижды приводил «Ак Барс» к титулу чемпиона России, в том числе дважды выигрывал с командой Кубок Гагарина.

В минувшем сезоне казанцы вылетели из плей-офф в третьем раунде. «Ак Барс» проиграл все четыре матча магнитогорскому «Металлургу».