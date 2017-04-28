Главный тренер «Ливерпуля» сравнил АПЛ с чемпионатом Испании.

«Я никогда не работал в Испании, поэтому я сужу с расстояния. Здесь играют две лучшие команды мира, и, возможно, с точки зрения техники, это лучший чемпионат в мире. Вы видите такие команды, как «Алавес», и думаете: «Хм, они неплохо играют!» И это не топ-клуб. Есть еще «Атлетико», «Севилья», которые делают примеру привлекательной. Это команды, которые постоянно прогрессируют. Конечно, мне нравится такой футбол.

Я наслаждался игрой золотого испанского поколения последних десяти лет, но, например, недавно я смотрел матч Франция – Испания. Испанцы выиграли, да, но если вы взглянете на молодое поколение французов... Футбол быстро меняется. Германия хорошо выступает, у Англии команда куда лучше, чем считают. Думаю, в ближайшие годы международный футбол будет очень интересным.

Думаю ли я, что АПЛ сильнее примеры? Я только скажу, что даже испанским топ-клубам было бы сложно взять чемпионство в Англии. Очень сложно. Такова английская действительность.

Конечно, и «Барса» бились бы за все титулы, но им было бы очень сложно, я полагаю. Они не смогли бы без проблем выиграть титул. В АПЛ нет ничего ожидаемого. Интенсивность матчей очень высока, и может произойти что угодно. В АПЛ не бывает так, что ты выигрываешь 4:0 и можешь отдохнуть», – сказал Клопп.