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    Представитель Департамента судейства Калошин: «Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Оренбург Михаил Вилков Леонид Калошин

    Представитель контрольно-квалификационной комиссии Департамента судейства РФС и делегат УЕФА Леонид Калошин высказался о судействе арбитра Михаила Вилкова в матче «Оренбург» – «Зенит» (0:1).

    На 17-й минуте матча Вилков назначил пенальти в ворота хозяев за якобы фол Благо Георгиева на Юрие Жиркове. 11-метровый реализовал Жулиано, этот гол стал победным.

    «Конечно, в динамике этот момент смотрится сложнее, чем при разборе на повторах. Я считаю, что здесь правильно было бы продолжить игру, не наказывая ни защитника, ни нападающего. Видно, что до касания с соперником уже есть полет.

    Я даже отослал этот момент иностранным коллегам. За исключением одного человека все сказали, что надо продолжать игру, а один сказал, что надо давать карточку за симуляцию. Никто не сказал, что судья был прав. К сожалению, на мой взгляд, судья принял неправильное решение», — сказал Калошин в эфире программы «Свисток».

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