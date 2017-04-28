Шарапова не проиграла ни сета в трех своих первых матчах и войдет в Топ-300

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, на этой неделе вернувшаяся после допинговой дисквалификации, в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыграла Анетт Контавейт (Q) 6:3, 6:4.

30-летняя россиянка все три своих первых матча после возвращения выиграла в двух сетах и уже гарантировала себе место в Топ-300 в районе 260-го места.

В случае выхода в Штутгарте в финал пятикратная чемпионка «Шлемов» гарантирует себе место в квалификации Открытого чемпионата Франции (с 22 мая). Решение о предоставлении ей какой-либо wild card туда будет объявлено 16 мая.

Ранее Шарапова уже получила специальные приглашения на «Премьеры» в Мадриде (на следующей неделе) и Риме (на неделе после).

В полуфинале трехкратная чемпионка Porsche Tennis Grand Prix сыграет с победительницей встречи Кристины Младенович и Карлы Суарес-Наварро.