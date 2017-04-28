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    Австралийский политик требует лишить Серену Уильямс титула Australian Open, поскольку она выиграла его «в паре» с эмбрионом

    Теги Серена Уильямс Australian Open WTA политика

    Глава Христианской демократической партии Австралии преподобный Фред Найл потребовал лишить первую ракетку мира Серену Уильямс титула Australian Open, который она выиграла, будучи беременной.

    По мнению 82-летнего консерватора Найла, эмбрион давал 35-летней Уильямс нечестное преимущество над соперницами.

    «Я считаю, что жизнь начинается при зачатии и что это должно быть закреплено законодательно, а значит, «Шлем» выиграли два человека. Очевидно, что это против правил!»

    Добавим, вчера в России политик пригрозил судом другой теннисистке – Марии Шараповой.

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