Австралийский политик требует лишить Серену Уильямс титула Australian Open, поскольку она выиграла его «в паре» с эмбрионом

Глава Христианской демократической партии Австралии преподобный Фред Найл потребовал лишить первую ракетку мира Серену Уильямс титула Australian Open, который она выиграла, будучи беременной.

По мнению 82-летнего консерватора Найла, эмбрион давал 35-летней Уильямс нечестное преимущество над соперницами.

«Я считаю, что жизнь начинается при зачатии и что это должно быть закреплено законодательно, а значит, «Шлем» выиграли два человека. Очевидно, что это против правил!»

Добавим, вчера в России политик пригрозил судом другой теннисистке – Марии Шараповой.