Шарапова вернулась, ЦСКА и «Зенит» выиграли и другие новости утра

1. Шарапова выиграла первый матч после перерыва в 15 месяцев. Ура! Есть, правда, и недовольные.

2. ЦСКА разгромил «Локомотив» (4:0), «Зенит» победил «Оренбург» (1:0). У «Рубина» дела все хуже и хуже – какая-то безнадега.

3. В Испании «Реал» и «Барселона» оторвались на соперниках после класико. «Барса», кстати, первой в Европе забила 100 голов в чемпионате.

4. В Германии шикарный матч выдали «Бавария» и «Боруссия». Два гола за 5 минут – и в финал Кубка проходит Дортмунд.

5. «Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» (1:0), «Арсенал» победил «Лестер» (1:0). Гонка за «Челси» продолжается.

6. «Зенит» отказывается принимать поле «Крестовского». Все дело в качестве газона.

7. На ЧМ-2018 будут использоваться видеоповторы. Прогресс.

8. В Кубке Франции «ПСЖ» разгромил «Монако» – 5:0. Разгром начался с голов Дракслера и Кавани.

9. На чемпионате мира по снукеру завершились матчи 1/4 финала. О’Салливан проиграл Джунху, Хоукинс победил Магуайра.

Цитата дня. «Некоторые ребята уже засиделись в «Тампе», перестали работать». У Никиты Кучерова накипело.

Еще цитата. «До баскетбольных стран России далеко. В Афинах нет вкусной еды, курят – на трибунах 24 тысячи при вместимости 17». Андрей Ватутин – про небаскетбольную страну.