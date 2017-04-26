«Барселона» первой в Европе забила 100 голов за сезон в чемпионате

разгромила «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании (7:1).

Благодаря этой победе каталонцы достигли отметки в 101 забитый гол в этом сезоне чемпионата Испании. «Барселона» стала первой командой в , достигшей отметки в 100 голов в чемпионате за сезон.

Интересно, что сотый гол «Барселоны» с пенальти забил . Этот гол стал для него первым за 7 лет в каталонской команде.