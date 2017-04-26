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    «Барселона» первой в Европе забила 100 голов за сезон в чемпионате

    Теги Барселона примера Испания Хавьер Маскерано

    «Барселона» разгромила «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании (7:1).

    Благодаря этой победе каталонцы достигли отметки в 101 забитый гол в этом сезоне чемпионата Испании. «Барселона» стала первой командой в Европе, достигшей отметки в 100 голов в чемпионате за сезон.

    Интересно, что сотый гол «Барселоны» с пенальти забил Хавьер Маскерано. Этот гол стал для него первым за 7 лет в каталонской команде.

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