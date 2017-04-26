Голкипер Сергей Рыжиков поделился мнением о поражении от «Терека» (0:1).

«С каждым матчем все хуже. Травмы, голы пропускаем. Надо разбираться. Разговоры? Мы разговариваем 2 месяца. Надо делать! Дело в команде. Не надо кивать на поле и болельщиков. Сегодня поле было и народ... Дело в нас.

В этом году я бегал в чужую штрафную больше, чем за всю свою жизнь. Это не так хорошо.

Легионеры? Не так прост российский чемпионат. Если в примере убрать «Барсу», и «Атлетико», то наш чемпионат в плане тактики даже сильнее испанского.

приехал и нашел контратаку. Какая-то безнадега. Последние два года для меня очень тяжелые. Очень больно и руководству и болельщикам и клубу. Я не был уверен, что сегодня столько болельщиков придет. Нам надо игру наладить», – сказал Рыжиков.