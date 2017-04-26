Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров раскритиковал некоторых одноклубников.

«Весь сезон я мучился. После того как Стивен выбыл, я долго не мог найти никого.

Некоторые ребята уже засиделись в команде, перестали работать. Они получили свои деньги, знали, что конкуренции не будет, и не выкладывались на льду. Это было видно по движению: я отдавал передачу, а они ничего не делали. Сезон, несмотря на статистику, получился для меня очень тяжелым.

Стэмкос получил травму, когда у нас только-только все стало получаться. Эти десять матчей вместе с ним вообще были лучшими в моей карьере в НХЛ.

Потом тренеры стали менять состав, перетряхивать звенья, я постоянно менял партнеров. Другие ребята играют не на таком уровне, как Стэмкос, они не понимали меня. Со Стивеном же мы думали одинаково, не надо было ничего объяснять друг другу», – заявил Кучеров.

В этом сезоне Кучеров набрал 85 (40+45) очков в регулярном чемпионате – его лучший результат за 4 года в НХЛ.

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос провел 17 матчей, после чего выбыл до конца сезона из-за травмы.

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