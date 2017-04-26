Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Англии. «Арсенал» сыграет с «Лестером», «Тоттенхэм» – с «Кристал Пэлас»

    Теги Мидлсбро премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Сандерленд Кристал Пэлас Лестер

    Сегодня пройдут перенесенные матчи 28-го тура чемпионата Англии. «Арсенал» примет «Лестер», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».

    Чемпионат Англии

    28-й тур

    Перенесенные матчи

    Арсенал – Лестер
    Дата проведения
    26 апреля, 21.45, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика
    Мидлсбро – Сандерленд
    Дата проведения
    26 апреля, 21.45, «Риверсайд»
    превью матча онлайн статистика
    Кристал Пэлас – Тоттенхэм
    Дата проведения
    26 апреля, 22.00, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться