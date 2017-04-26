Сегодня пройдут перенесенные матчи 28-го тура чемпионата Англии. примет «Лестер», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с « .

Чемпионат Англии

28-й тур

Перенесенные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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