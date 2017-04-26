Чемпионат Англии. «Арсенал» сыграет с «Лестером», «Тоттенхэм» – с «Кристал Пэлас»
Сегодня пройдут перенесенные матчи 28-го тура чемпионата Англии. «Арсенал» примет «Лестер», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии
28-й тур
Перенесенные матчи
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.45, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.45, «Риверсайд»
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Селхерст Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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