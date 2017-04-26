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    Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию»

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Кубок Германии результаты

    В полуфинале Кубка Германии менхенгладбахская «Боруссия» уступила «Айнтрахту» (1:1, по пенальти – 6:7), а «Бавария» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.

    Кубок Германии

    1/2 финала

    Бавария – Боруссия Д
    Дата проведения
    26 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Боруссия М – Айнтрахт Ф 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 6:7
    Дата проведения
    25 апреля, 21.45, «Боруссия-Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 15 Таватха, 1:1 – 45 Хофманн.
    Боруссия МЗоммер, Кристенсен, Вендт (Шульц, 41), Эльведи, Вестергор, Штробль, Дауд (Бенеш, 80), Хофманн (Соу, 112), Траоре (Херрманн, 90), Хан, Штиндль.
    Айнтрахт ФГрадецки, Хектор, Очипка, Таватха (Русс, 103), Абраам, Гачинович, Маскарель (Вольф, 59; Варела, 72), Фабиан, Чендлер, Ребич (Сеферович, 75), Хргота.
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 6:7.
    Предупреждения:
    Вендт (24), Фабиан (60), Варела (80), Шульц (90), Хан (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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