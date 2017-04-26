В полуфинале Кубка Германии менхенгладбахская «Боруссия» уступила «Айнтрахту» (1:1, по пенальти – 6:7), а сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.

Кубок Германии



1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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