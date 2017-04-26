Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию»
В полуфинале Кубка Германии менхенгладбахская «Боруссия» уступила «Айнтрахту» (1:1, по пенальти – 6:7), а «Бавария» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.
Кубок Германии
1/2 финала
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.45, «Боруссия-Парк»
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Боруссия М –
Зоммер, Кристенсен, Вендт (Шульц, 41), Эльведи, Вестергор, Штробль, Дауд (Бенеш, 80), Хофманн (Соу, 112), Траоре (Херрманн, 90), Хан, Штиндль.
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Айнтрахт Ф –
Градецки, Хектор, Очипка, Таватха (Русс, 103), Абраам, Гачинович, Маскарель (Вольф, 59; Варела, 72), Фабиан, Чендлер, Ребич (Сеферович, 75), Хргота.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 6:7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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