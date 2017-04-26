«Зенит» отказывается принимать поле «Крестовского»
Конфликт вокруг газона стадиона «Крестовский» продолжает развиваться, утверждает REGNUM.
«Зенит» отказался принимать нынешнее покрытие из-за его низкого качества.
«Вчера целый день Мутко и Албин уговаривали «Зенит» принять газон таким, какой он есть. «Зенит» уперся: переделывайте, или не примем», – цитирует агентство источник.
Также не до конца решенной остается проблема с вибрацией выкатного поля.
«Вибрацию не устранили. Для питания домкратов нужно под полем протянуть несколько километров электрического кабеля. Этот кабель еще даже не купили», – добавил источник.
Последняя сметная стоимость стадиона превысила 43 миллиарда рублей.
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