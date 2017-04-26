«Зенит» отказывается принимать поле «Крестовского»

Конфликт вокруг газона стадиона продолжает развиваться, утверждает REGNUM.

отказался принимать нынешнее покрытие из-за его низкого качества.

«Вчера целый день Мутко и Албин уговаривали принять газон таким, какой он есть. «Зенит» уперся: переделывайте, или не примем», – цитирует агентство источник.

Также не до конца решенной остается проблема с вибрацией выкатного поля.

«Вибрацию не устранили. Для питания домкратов нужно под полем протянуть несколько километров электрического кабеля. Этот кабель еще даже не купили», – добавил источник.

Последняя сметная стоимость стадиона превысила 43 миллиарда рублей.

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