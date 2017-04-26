Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» отказывается принимать поле «Крестовского»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Крестовский

    Конфликт вокруг газона стадиона «Крестовский» продолжает развиваться, утверждает REGNUM.

    «Зенит» отказался принимать нынешнее покрытие из-за его низкого качества.

    «Вчера целый день Мутко и Албин уговаривали «Зенит» принять газон таким, какой он есть. «Зенит» уперся: переделывайте, или не примем», – цитирует агентство источник.

    Также не до конца решенной остается проблема с вибрацией выкатного поля. 

    «Вибрацию не устранили. Для питания домкратов нужно под полем протянуть несколько километров электрического кабеля. Этот кабель еще даже не купили», – добавил источник.

    Последняя сметная стоимость стадиона превысила 43 миллиарда рублей.

    Я сходил на новый стадион «Зенита». Все не так плохо

    Первый матч на стадионе в Питере – и сразу скандал

    В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться