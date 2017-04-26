Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что низкая посещаемость матчей – это проблема не ЦСКА, а всего российского баскетбола.

«Для начала надо сравнить среднюю посещаемость национальных чемпионатов России и Испании. Непопулярность баскетбола в России – это не проблема ЦСКА, это проблема наша общая: федерации, всех клубов, лиг, всех вместе.

Я завидую тому, как поддерживают свою команду в Витории, Афинах, Стамбуле, где угодно. Что тут сказать? Конечно, нам хочется, чтобы было больше болельщиков на трибунах. Но нельзя этот вопрос рассматривать отдельно от популярности вида спорта в стране в целом. Просто ЦСКА – флагман российского баскетбола, и все обращают внимание в первую очередь на нас.

Да, нам есть где прибавлять в плане работы с болельщиками. Но когда в тех же Афинах на баскетбол приходит 24 тысячи человек при вместимости зала в 17 тысяч… А там ни предматчевого шоу, ни вкусной еды, да еще и курят в зале – дышать нечем. Но арена переполнена. Не потому, что там дешевые бургеры, блестящий ведущий и лазерное шоу. А просто потому, что там так любят баскетбол.

До баскетбольных стран России, конечно, пока очень далеко. Другой вопрос, что надо ставить такую цель. Как Владимир Владимирович сказал: «Всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо», – сказал Ватутин телеканалу «Матч ТВ».

Ранее главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис выразил недовольство посещаемостью игр Евролиги в Москве: «Неужели в городе с населением в 16 млн человек у команды всего 7 тысяч болельщиков?».

«Андрей, давай работать с болельщиками!» Что на самом деле хотел сказать Димитрис Итудис