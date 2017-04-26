Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Осасуну», «Реал» в гостях у «Депортиво» и другие матчи
В 34-м туре чемпионата Испании «Атлетико» дома был обыгран «Вильярреалом» (0:1), «Барселона» примет «Осасуну», «Реал» в гостях сыграет с «Депортиво».
Чемпионат Испании
34-й тур
- Дата проведения
- 26 апреля, 20.30, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.30, «Бутарке»
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.30, «Риасор»
- Дата проведения
- 27 апреля, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 27 апреля, 22.30, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 25 апреля, 20.30, «Эль Молиньон»
-
Спортинг Хихон –
Куэльяр, Дуглас Перейра, Бабен, Хорхе Мере, Канелья (Лопес, 78), Микель Весга, Родригес (Кармона, 72), Альварес, Касес (Кастро, 68), Бурги, Чоп.
-
Эспаньол –
Лопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Хави Фуэго, Пьятти (Мелендо, 76), Кайседо (Баптистао, 46), Морено.
- Предупреждения:
- Хави Фуэго (15), Родригес (18), Санчес (83).
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Голы:
- 0:1 – 47 Сандро Рамирес, 0:2 – 90 Сандро Рамирес.
-
Гранада –
Очоа, Фулькье, Ингасон, Хонгла, Литри (Сильва, 46), Агбо, Крхин, Мубарак (Малле, 54), Карсела-Гонсалес, Рамос, Куэнка (Понсе, 76).
-
Малага –
Камени, Луис, Эрнандес, Льоренте, Рикка, Камачо, Кеко (Дуда, 68), Ресио (Онтиверос, 87), Форнальс, Хуан Карлос (Демичелис, 74), Сандро Рамирес.
- Предупреждения:
- Ингасон (10), Карсела-Гонсалес (27), Рамос (49), Мубарак (51), Малле (72).
- Дата проведения
- 25 апреля, 22.30, «Висенте Кальдерон»
- Гол:
- 0:1 – 82 Сориано.
-
Атлетико –
Облак, Хименес, Савич, Годин, Филипе Луис, Гайтан (Феррейра Карраско, 56; Торрес, 72), Габи, Сауль, Коке, Корреа (Гамейро, 56), Гризманн.
-
Вильярреал –
Фернандес, Рукавина, Мусаккьо, Альваро Гонсалес, Коста, Дос Сантос, Тригерос (Родри Эрнандес, 85), Сориано, Кастильехо, Адриан (Сориано, 64), Сансоне (Бакамбу, 76).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.