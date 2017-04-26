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    Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Осасуну», «Реал» в гостях у «Депортиво» и другие матчи

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    В 34-м туре чемпионата Испании «Атлетико» дома был обыгран «Вильярреалом» (0:1), «Барселона» примет «Осасуну», «Реал» в гостях сыграет с «Депортиво».

    Чемпионат Испании

    34-й тур

    Барселона – Осасуна
    Дата проведения
    26 апреля, 20.30, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Леганес – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    26 апреля, 21.30, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Валенсия – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    26 апреля, 21.30, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Депортиво – Реал Мадрид
    Дата проведения
    26 апреля, 22.30, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Алавес – Эйбар
    Дата проведения
    27 апреля, 20.30, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Севилья – Сельта
    Дата проведения
    27 апреля, 21.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетик – Бетис
    Дата проведения
    27 апреля, 22.30, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Спортинг Хихон – Эспаньол 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    25 апреля, 20.30, «Эль Молиньон»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 39 Родригес, 1:1 – 55 Морено.
    Спортинг ХихонКуэльяр, Дуглас Перейра, Бабен, Хорхе Мере, Канелья (Лопес, 78), Микель Весга, Родригес (Кармона, 72), Альварес, Касес (Кастро, 68), Бурги, Чоп.
    ЭспаньолЛопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Хави Фуэго, Пьятти (Мелендо, 76), Кайседо (Баптистао, 46), Морено.
    Предупреждения:
    Хави Фуэго (15), Родригес (18), Санчес (83).
    Гранада – Малага 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    25 апреля, 21.30, «Нуэво Лос Карменес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 47 Сандро Рамирес, 0:2 – 90 Сандро Рамирес.
    ГранадаОчоа, Фулькье, Ингасон, Хонгла, Литри (Сильва, 46), Агбо, Крхин, Мубарак (Малле, 54), Карсела-Гонсалес, Рамос, Куэнка (Понсе, 76).
    МалагаКамени, Луис, Эрнандес, Льоренте, Рикка, Камачо, Кеко (Дуда, 68), Ресио (Онтиверос, 87), Форнальс, Хуан Карлос (Демичелис, 74), Сандро Рамирес.
    Предупреждения:
    Ингасон (10), Карсела-Гонсалес (27), Рамос (49), Мубарак (51), Малле (72).
    Атлетико – Вильярреал 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    25 апреля, 22.30, «Висенте Кальдерон»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 82 Сориано.
    АтлетикоОблак, Хименес, Савич, Годин, Филипе Луис, Гайтан (Феррейра Карраско, 56; Торрес, 72), Габи, Сауль, Коке, Корреа (Гамейро, 56), Гризманн.
    ВильярреалФернандес, Рукавина, Мусаккьо, Альваро Гонсалес, Коста, Дос Сантос, Тригерос (Родри Эрнандес, 85), Сориано, Кастильехо, Адриан (Сориано, 64), Сансоне (Бакамбу, 76).
    Предупреждения:
    Габи (55), Тригерос (58), Рукавина (66), Сольдадо (74), Мусаккьо (88), Коста (89), Годин (90), Бакамбу (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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