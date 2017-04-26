В 34-м туре чемпионата Испании «Атлетико» дома был обыгран «Вильярреалом» (0:1), «Барселона» примет «Осасуну», в гостях сыграет с «Депортиво».

Чемпионат Испании

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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