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    НБА. Плей-офф. «Вашингтон» – «Атланта», «Бостон» примет «Чикаго»

    Теги Бостон Атланта Чикаго НБА Вашингтон НБА плей-офф

    Сегодня пройдут пятые матчи в двух сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. «Вашингтон» постарается перехватить инициативу в противостоянии с «Хоукс» после двух поражений в Атланте. В Бостоне сразятся «Селтикс» и «Буллс».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Вашингтон – Атланта
    Дата проведения
    27 апреля, 01.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Чикаго
    Дата проведения
    27 апреля, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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