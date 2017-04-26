НБА. Плей-офф. «Вашингтон» – «Атланта», «Бостон» примет «Чикаго»
Сегодня пройдут пятые матчи в двух сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. «Вашингтон» постарается перехватить инициативу в противостоянии с «Хоукс» после двух поражений в Атланте. В Бостоне сразятся «Селтикс» и «Буллс».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 27 апреля, 01.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 27 апреля, 03.30, «TD Garden»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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