Сегодня пройдут пятые матчи в двух сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. «Вашингтон» постарается перехватить инициативу в противостоянии с «Хоукс» после двух поражений в Атланте. В Бостоне сразятся «Селтикс» и «Буллс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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