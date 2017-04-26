Финалистка «Уимблдона»-2014 Эжени Бушар прокомментировала возвращение после допинговой дисквалификации Марии Шараповой, которой предоставили wild card уже три турнира WTA.

«Я считаю, это неправильно. Она обманщица, никакой спорт не должен позволять обманщикам возвращаться. Это очень несправедливо по отношению ко всем честным игрокам.

К тому же, так WTA создает неправильное впечатление у детей и молодых игроков: жульничайте, а мы вас потом примем с распростертыми объятиями. Это неправильно.

Так что я больше не могу сказать, что восхищаюсь ей. С этим покончено».

Добавим, вчера в Стамбуле 23-летняя канадка проиграла шестой матч подряд.