«Барселона» обыграла «Реал» благодаря голу Месси в добавленное время
«Реал» уступил «Барселоне» (2:3) на «Сантьяго Бернабеу» в матче 33-го тура чемпионата Испании.
Мадридцы открыли счет в матче, затем дважды пропустили, затем сравняли счет, находясь в меньшинстве, однако на второй добавленной минуте Лионель Месси принес каталонцам победу.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос, Модрич, Каземиро (Ковачич, 70), Бэйл (Асенсио, 39), Бензема (Хамес, 82), Роналду.
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Умтити, Альба, Серджи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Пако Алькасер (Андре Гомеш, 70), Суарес, Месси.
- Удаление:
- Рамос (77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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