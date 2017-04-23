«Барселона» обыграла «Реал» благодаря голу Месси в добавленное время

уступил «Барселоне» (2:3) на «Сантьяго Бернабеу» в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Мадридцы открыли счет в матче, затем дважды пропустили, затем сравняли счет, находясь в меньшинстве, однако на второй добавленной минуте принес каталонцам победу.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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