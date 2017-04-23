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    «Барселона» обыграла «Реал» благодаря голу Месси в добавленное время

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания

    «Реал» уступил «Барселоне» (2:3) на «Сантьяго Бернабеу» в матче 33-го тура чемпионата Испании.

    Мадридцы открыли счет в матче, затем дважды пропустили, затем сравняли счет, находясь в меньшинстве, однако на второй добавленной минуте Лионель Месси принес каталонцам победу.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Реал Мадрид – Барселона 2:3 (1:1, 1:2)
    Дата проведения
    23 апреля, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 28 Каземиро, 1:1 – 33 Месси, 1:2 – 73 Ракитич, 2:2 – 85 Хамес, 2:3 – 90 Месси.
    Реал МадридНавас, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос, Модрич, Каземиро (Ковачич, 70), Бэйл (Асенсио, 39), Бензема (Хамес, 82), Роналду.
    Барселонатер Стеген, Пике, Умтити, Альба, Серджи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Пако Алькасер (Андре Гомеш, 70), Суарес, Месси.
    Предупреждения:
    Каземиро (12), Умтити (39), Карвахаль (77), Ковачич (81), Месси (90).
    Удаление:
    Рамос (77).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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