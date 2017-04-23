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    НБА. Плей-офф. «Кливленд» выиграл серию с «Индианой» со счетом 4-0, «Оклахома-Сити» примет «Хьюстон» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Чикаго Кливленд Хьюстон Индиана Клипперс НБА Юта Оклахома-Сити НБА плей-офф

    Сегодня проходят очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Кливленд» обыграл в гостях «Индиану» и вышел во второй раунд (106:102, 4-0). «Оклахома-Сити» на своей площадке имеет шанс сравнять счет в противостоянии с «Хьюстоном» (1-2).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Индиана – Кливленд 102:106 (24:22, 28:36, 25:30, 25:18)
    Дата проведения
    23 апреля, 20.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Тернер (20 + 9 подборов), Тиг (15 + 10 передач), Джордж (15 + 7 подборов + 6 передач), Янг (13 + 10 подборов), Майлз (6) – старт; Стивенсон (22), Робинсон (6), Серафин (4), Эллис (1), Аллен (0).
    Кливленд
    Джеймс (33 + 10 подборов), Ирвинг (28), Томпсон (6 + 11 подборов), Джей Ар Смит (5), Лав (5 + 16 подборов) – старт; Уильямс (14), Фрай (7), Корвер (5), Шамперт (3).

    В серии победил «Кливленд» – 4-0

    Оклахома-Сити – Хьюстон 30:29 (2 четверть)
    Дата проведения
    23 апреля, 22.30, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча
    Хьюстон
    Ариза (8), Харден (4), Андерсон (2), Капела (2), Беверли (0).

    В серии впереди «Хьюстон» – 2-1

    Чикаго – Бостон
    Дата проведения
    24 апреля, 01.30, «United Center»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Чикаго» – 2-1

    Юта – Клипперс
    Дата проведения
    24 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Клипперс» – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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