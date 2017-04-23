НБА. Плей-офф. «Кливленд» выиграл серию с «Индианой» со счетом 4-0, «Оклахома-Сити» примет «Хьюстон» и другие матчи
Сегодня проходят очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Кливленд» обыграл в гостях «Индиану» и вышел во второй раунд (106:102, 4-0). «Оклахома-Сити» на своей площадке имеет шанс сравнять счет в противостоянии с «Хьюстоном» (1-2).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 23 апреля, 20.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Тернер (20 + 9 подборов), Тиг (15 + 10 передач), Джордж (15 + 7 подборов + 6 передач), Янг (13 + 10 подборов), Майлз (6) – старт; Стивенсон (22), Робинсон (6), Серафин (4), Эллис (1), Аллен (0).
В серии победил «Кливленд» – 4-0
- Дата проведения
- 23 апреля, 22.30, «Chesapeake Energy Arena»
В серии впереди «Хьюстон» – 2-1
- Дата проведения
- 24 апреля, 01.30, «United Center»
В серии впереди «Чикаго» – 2-1
- Дата проведения
- 24 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
В серии впереди «Клипперс» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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