Сегодня проходят очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Кливленд» обыграл в гостях «Индиану» и вышел во второй раунд (106:102, 4-0). «Оклахома-Сити» на своей площадке имеет шанс сравнять счет в противостоянии с «Хьюстоном» (1-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

В серии победил «Кливленд» – 4-0

В серии впереди «Хьюстон» – 2-1

В серии впереди «Чикаго» – 2-1

В серии впереди «Клипперс» – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА