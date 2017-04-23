Форвард СКА Илья Ковальчук хочет вернуться в , сообщает Sportsnet.

«Я думаю, к нему будет большой интерес. сейчас обладает правами на него, он может подписать контракт с ними и играть без проблем.

Если же он хочет играть за кого-то другого, то технически все команды НХЛ должны это одобрить. Но я думаю, что если он не хочет играть за «Нью-Джерси» или «Нью-Джерси» не хочет, чтобы он играл за них – пока это никто не комментировал, то есть два варианта.

Либо «Девилс» реализуют схему с его подписанием и обменом в другой клуб, либо обменяют права на него», — рассказал обозреватель .

Напомним, что Ковальчук покинул НХЛ в 2013 году, расторгнув 15-летний контракт с «Нью-Джерси» через механизм завершения карьеры в лиге.

В он дважды выиграл Кубок Гагарина в составе СКА. Срок его контракта с петербургским клубом истекает 30 апреля.