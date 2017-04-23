Месси забил 500-й гол за «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче с «Реалом» (3:2).
Второй гол стал для аргентинца 500-м в составе каталонского клуба. Он забил его за 10 секунд до конца добавленного времени.
По ходу встречи Месси получил удар локтем в лицо от Марсело, но вернулся в игру и оформил дубль.
Всего на счету Месси 343 гола в примере, 43 гола в Кубке Испании, 94 гола в Лиге чемпионов, 20 – в остальных турнирах.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
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