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    Месси забил 500-й гол за «Барселону»

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче с «Реалом» (3:2).

    Второй гол стал для аргентинца 500-м в составе каталонского клуба. Он забил его за 10 секунд до конца добавленного времени.

    По ходу встречи Месси получил удар локтем в лицо от Марсело, но вернулся в игру и оформил дубль.

    Всего на счету Месси 343 гола в примере, 43 гола в Кубке Испании, 94 гола в Лиге чемпионов, 20 – в остальных турнирах.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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