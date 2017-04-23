«Урал» будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Алексея Еськова, который удалил трех игроков екатеринбургского клуба в матче 23-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Мы все отметили в рапорте делегата, а в протоколе не имеем права писать жалобу. Мое мнение, что судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия.

Будем бороться, но мое мнение, что такой судья вообще не должен судить, мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством.

Вся страна видела это, все об этом говорят, мне позвонили много людей, среди которых не только наши болельщики», – сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

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