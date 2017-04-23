В 34-м туре английской премьер-лиги «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (0:0), «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бернли», «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», а «Челси» – «Саутгемптон».

Чемпионат Англии

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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