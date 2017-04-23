Чемпионат Англии. «Бернли» принимает «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас»
В 34-м туре английской премьер-лиги «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (0:0), «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бернли», «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», а «Челси» – «Саутгемптон».
Чемпионат Англии
34-й тур
- Дата проведения
- 22 апреля, 17.00, «Олимпийский стадион»
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Вест Хэм –
Адриан, Фонте, Рид, Коллинз, Фернандеш, Куяте (Крессуэлл, 79), Нордтвейт, Масуаку, Айю, Кальери (Сако, 62), Лансини.
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Эвертон –
Стекеленбург, Холгейт, Джагелка, Уильямс, Бейнс, Гуйе (Лукман, 46), Шнайдерлин, Дэвис (Бэрри, 46), Баркли, Лукаку, Миральяс (Кэлверт-Льюин, 72).
- Дата проведения
- 22 апреля, 17.00, «Либерти Стэдиум»
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Суонси –
Фабианьски, Нотон, Фернандес, Моусон, Кингсли, Фер (Ки Сон Ен, 20), Бриттон (Бастон, 85), Кэрролл, Айю, Льоренте (ван дер Хорн, 59), Сигурдссон.
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Сток Сити –
Батленд, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Шакири, Кэмерон, Аллен, Арнаутович (Диуф, 84), Крауч, Берахино (Собхи, 77).
- Предупреждения:
- Кэрролл (45), Нотон (61), Мартинс Инди (63), Крауч (90).
- Дата проведения
- 22 апреля, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
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Халл –
Якупович, Аль-Мухаммади, Раноккия, Магуайр, Робертсон, Ндиайе, Клукас, Маркович (Хаддлстоун, 82), Эвандро (Эрнандес, 46), Гросицки (Доусон, 90), Ньяссе.
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Уотфорд –
Гомес, Янмат, Предль, Бритос, Холебас (Суньига, 87), Клеверли, Дукуре (Окака Чука, 73), Амрабат (Саксесс, 67), Капу, Ньянг, Дини.
- Удаление:
- Ньяссе (25).
- Дата проведения
- 22 апреля, 17.00, «Дин Корт»
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Борнмут –
Боруц, Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс, Фрэйзер (Станислас, 72), Артер, Гослинг (Кук, 44), Пью, Кинг (Муссе, 84), Афобе.
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Мидлсбро –
Гьюзан, Барраган (Форшоу, 23), Чемберс, Айяла, Гибсон, Френд, Рамирес, де Рон (Фабио, 38), Клейтон, Даунинг, Негредо (Жестед, 80).
- Удаление:
- Рамирес (20).
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.15, «Терф Мур»
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Бернли –
Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми (Тарковски, 46), Бойд (Гудмундссон, 62), Бартон, Хендрик, Брэйди, Грэй, Барнс (Аджей, 75).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Блинд, Байи, Дармиан, Эррера, Янг, Погба (Кэррик, 90), Феллайни, Лингард (Рэшфорд, 70), Марсьяль (Мхитарян, 80), Руни.
- Дата проведения
- 23 апреля, 18.30, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Миньоле, Матип, Клайн, Ловрен, Милнер, Джан, Вейналдум, Коутиньо, Лейва, Фирмино, Ориги.
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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