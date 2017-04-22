За выход в Мировую группу Кубка Федерации Россия сыграет с Бельгией.

Кубок Федерации

22-23 апреля 2017

Мировая группа

Плей-офф

Россия – Бельгия – 1:1

Елена Веснина (Россия) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 6:4

Элиза Мертенс (Бельгия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:4, 6:0

Германия – Украина – 2:0

Юлия Гергес (Германия) – Элина Свитолина (Украина) – 4:6, 6:1, 6:4

Анжелик Кербер (Германия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:4

Словакия – Нидерланды – 1:1

Яна Чепелова (Словакия) – Рикель Хогенкамп (Нидерланды) – 6:3, 6:2

Кики Бертенс (Нидерланды) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:1, 6:3

Франция – Испания – 2:0

Кристина Младенович (Франция) – Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) – 6:0, 6:1

Полин Парментье (Франция) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:4, 6:2