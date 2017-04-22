Кубок Федерации. Плей-офф Мировой группы. Россия – Бельгия – 1:1
За выход в Мировую группу Кубка Федерации Россия сыграет с Бельгией.
Кубок Федерации
22-23 апреля 2017
Мировая группа
Плей-офф
Россия – Бельгия – 1:1
Елена Веснина (Россия) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 6:4
Элиза Мертенс (Бельгия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:4, 6:0
Германия – Украина – 2:0
Юлия Гергес (Германия) – Элина Свитолина (Украина) – 4:6, 6:1, 6:4
Анжелик Кербер (Германия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:4
Словакия – Нидерланды – 1:1
Яна Чепелова (Словакия) – Рикель Хогенкамп (Нидерланды) – 6:3, 6:2
Кики Бертенс (Нидерланды) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:1, 6:3
Франция – Испания – 2:0
Кристина Младенович (Франция) – Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) – 6:0, 6:1
Полин Парментье (Франция) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:4, 6:2
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