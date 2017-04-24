Нголо Канте назван игроком года в Англии
Полузащитник «Челси» Нголо Канте стал игроком года в АПЛ по версии английской ассоциации футболистов-профессионалов.
Второе место в голосовании занял Эден Азар («Челси»), третье – Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»). На награду также претендовали Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).
Победитель избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии.
Ранее награду лучшего молодого игрока года второй раз подряд получил игрок «Тоттенхэма» Деле Алли.
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