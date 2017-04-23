Рамос удален с поля за фол на Месси

Капитан Серхио Рамос не доиграл до конца матч с «Барселоной» (1:2, второй тайм).

На 78-й минуте Рамос грубо сфолил на форварде каталонцев , за что арбитр Эрнандес Эрнандес предъявил ему прямую красную карточку.

Уходя с поля, испанец саркастически поаплодировал. В чью сторону были направлены аплодисменты, непонятно, поскольку претензии Рамосу высказывал .

Напомним, что за аплодисменты в адрес арбитра в матче с «Малагой» был удален . Бразилец также был дисквалифицирован на 3 матча.

Это 17-е удаление для Рамоса в рамках примеры, по этому показателю он идет на втором месте, худший результат – 18 красных карточек, его делят между собой Пабло Альфаро и Хави Агуадо. Также это его пятое удаление в матчах против «Барселоны».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.