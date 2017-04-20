«Барселона» вылетела из ЛЧ, блокировки Sports.ru не будет и другие новости утра

1. «Барселона» сыграла вничью с «Ювентусом» и выбыла из Лиги чемпионов. «Монако» вновь обыграл «Боруссию».

2. Роскомнадзор отказался блокировать Sports.ru после жалобы «Матч ТВ». Все подробности – здесь.

3. РФС обнаружил ошибку судьи в матче «Спартак» – «Зенит»: мяч попал в руку Комбарову в штрафной – за это надо было ставить пенальти.

4. «Вашингтон» одолел «Торонто» и сравнял счет в серии – 2-2. Овечкин снова забил, но главный герой матча – Оши.

5. Нойер выбыл на два месяца – у вратаря «Баварии» и сборной Германии перелом левой ноги.

6. Симмондс, Шайфли и Скиннер вошли в состав сборной Канады. Неплохая атака будет у канадцев на ЧМ.

7. Губерниев продолжит комментировать биатлон в одиночку. Ему так удобнее.

8. Надаль, Маррей, Вавринка вышли в 3-й круг «Мастерса» в Монако. Хачанов, Хаас, Димитров выбыли.

9. Серена Уильямс сначала объявила о беременности, а потом удалила сообщение. Что все это значит?

10. В России открылись билетные центры ФИФА. Теперь билеты на Кубок конфедераций можно купить там.

Цитата дня. «Видаль не фолил. Куча судей на поле, и все слепые». Клаудио Браво тоже недоволен работой арбитров в матче «Реал» – Бавария».