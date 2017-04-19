В России открылись центры продажи билетов на Кубок конфедераций, центр в Казани не открылся

В России открылись билетные центры ФИФА.

Центры будут осуществлять продажу билетов на матчи Кубка конфедераций. Кассы открылись в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Адреса и время работы можно узнать по ссылке. По техническим причинам центр в Казани начнет работу позднее. Также билеты по-прежнему можно будет приобрести через интернет.

В ходе последнего этапа продаж зрители смогут купить билеты всех категорий, в том числе билеты, предназначенные только для резидентов России, а также билеты для особой категории лиц, то есть для болельщиков с ограниченными возможностями и маломобильных групп.

По требованию российских властей, для посещения матчей Кубка конфедераций необходимо получить паспорт болельщика. Подать заявку на его получение можно по ссылке. Каждому человеку необходимо получить один паспорт болельщика, независимо от количества матчей, которые он планирует посетить.

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