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    Кубок Стэнли: «Вашингтон» играет с «Торонто», «Бостон» против «Оттавы» и другие матчи

    Теги результаты Оттава Торонто Бостон Вашингтон Кубок Стэнли Сент-Луис Миннесота Калгари Анахайм НХЛ

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Первый раунд

    Торонто – Вашингтон
    Дата проведения
    20 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 2-1

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    Бостон – Оттава
    Дата проведения
    20 апреля, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-2

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сент-Луис – Миннесота
    Дата проведения
    20 апреля, 04.30, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 3-0

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Калгари – Анахайм
    Дата проведения
    20 апреля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-3

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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