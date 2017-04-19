Кубок Стэнли: «Вашингтон» играет с «Торонто», «Бостон» против «Оттавы» и другие матчи
Кубок Стэнли
Первый раунд
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
Счет в серии: 2-1
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- Дата проведения
- 20 апреля, 02.30, «TD Garden»
Счет в серии: 1-2
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- Дата проведения
- 20 апреля, 04.30, «Scottrade Center»
Счет в серии: 3-0
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- Дата проведения
- 20 апреля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Счет в серии: 0-3
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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