НБА. Плей-офф. «Хьюстон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи
Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. «Хьюстон» Джеймса Хардена примет «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука, главный фаворит сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с «Портлендом».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Вторые матчи
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.00, «Verizon Center»
В серии впереди «Вашингтон» – 1-0
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00, «Toyota Center»
В серии впереди «Хьюстон» – 1-0
- Дата проведения
- 20 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
В серии впереди «Голден Стэйт» – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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