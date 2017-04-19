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    НБА. Плей-офф. «Хьюстон» примет «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Голден Стэйт Хьюстон Портленд НБА Вашингтон Оклахома-Сити НБА плей-офф

    Сегодня состоятся три вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. «Хьюстон» Джеймса Хардена примет «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука, главный фаворит сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с «Портлендом».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Вторые матчи

    Вашингтон – Атланта
    Дата проведения
    20 апреля, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Вашингтон» – 1-0

    Хьюстон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    20 апреля, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Хьюстон» – 1-0

    Голден Стэйт – Портленд
    Дата проведения
    20 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Голден Стэйт» – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

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