Тренерский штаб сборной Канады назвал 18 игроков, которые сыграют за сборную на ЧМ-2017.

Вратари: Кэлвин Пикар ( ), Эрик Комри («Виннипег»).

Защитники: Тайсон Бэрри («Колорадо»), Кэлвин де Хаан ( ), Джейсон Демерс, Майкл Мэтисон (оба – «Флорида»), Джош Моррисси («Виннипег»).

Нападающие: Мэтт Дюшен, Нэтан Маккиннон (оба – «Колорадо»), Шон Кутюрье, Клод Жиру, Уэйн Симмондс, Трэвис Конекны (все – «Филадельфия»), Райан О’Райлли («Баффало»), Алекс Киллорн, Брэйден Пойнт (оба – ), Марк Шайфли («Виннипег»), Джефф Скиннер («Каролина»).

Максимально возможная заявка на чемпионат мира – 22 полевых игрока и 3 вратаря.