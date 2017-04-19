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    ЧМ-2017. Симмондс, Шайфли и Скиннер вошли в состав сборной Канады

    Теги Айлендерс Филадельфия Баффало Тампа-Бэй Каролина Флорида Колорадо сборная Канады Клод Жиру Джейсон Демерс Уэйн Симмондс Мэтт Дюшен Кэлвин де Хаан Джефф Скиннер Райан О′Райлли Кэлвин Пикар Виннипег Шон Кутюрье Тайсон Бэрри Марк Шайфли ЧМ-2017 Майк Мэтисон Нэтан Маккиннон Алекс Киллорн Джош Моррисси Трэвис Конекны Брэйден Пойнт Эрик Комри

    Тренерский штаб сборной Канады назвал 18 игроков, которые сыграют за сборную на ЧМ-2017.

    Вратари: Кэлвин Пикар («Колорадо»), Эрик Комри («Виннипег»).

    Защитники: Тайсон Бэрри («Колорадо»), Кэлвин де Хаан («Айлендерс»), Джейсон Демерс, Майкл Мэтисон (оба – «Флорида»), Джош Моррисси («Виннипег»).

    Нападающие: Мэтт Дюшен, Нэтан Маккиннон (оба – «Колорадо»), Шон Кутюрье, Клод Жиру, Уэйн Симмондс, Трэвис Конекны (все – «Филадельфия»), Райан О’Райлли («Баффало»), Алекс Киллорн, Брэйден Пойнт (оба – «Тампа-Бэй»), Марк Шайфли («Виннипег»), Джефф Скиннер («Каролина»).

    Максимально возможная заявка на чемпионат мира – 22 полевых игрока и 3 вратаря.

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