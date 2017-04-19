ЧМ-2017. Симмондс, Шайфли и Скиннер вошли в состав сборной Канады
Тренерский штаб сборной Канады назвал 18 игроков, которые сыграют за сборную на ЧМ-2017.
Вратари: Кэлвин Пикар («Колорадо»), Эрик Комри («Виннипег»).
Защитники: Тайсон Бэрри («Колорадо»), Кэлвин де Хаан («Айлендерс»), Джейсон Демерс, Майкл Мэтисон (оба – «Флорида»), Джош Моррисси («Виннипег»).
Нападающие: Мэтт Дюшен, Нэтан Маккиннон (оба – «Колорадо»), Шон Кутюрье, Клод Жиру, Уэйн Симмондс, Трэвис Конекны (все – «Филадельфия»), Райан О’Райлли («Баффало»), Алекс Киллорн, Брэйден Пойнт (оба – «Тампа-Бэй»), Марк Шайфли («Виннипег»), Джефф Скиннер («Каролина»).
Максимально возможная заявка на чемпионат мира – 22 полевых игрока и 3 вратаря.
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