РФС: Судья ошибся, не назначив пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»
Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин прокомментировал эпизод матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (2:1), когда мяч попал в руку защитнику Дмитрию Комбарову в штрафной.
«На 30-й минуте матча дополнительный ассистент судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, связанного с контактом мяча и руки в штрафной «Спартака». Таково решение Контрольно-квалификационной комиссии», – сообщил Калошин.
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