Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин прокомментировал эпизод матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (2:1), когда мяч попал в руку защитнику Дмитрию Комбарову в штрафной.

«На 30-й минуте матча дополнительный ассистент судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, связанного с контактом мяча и руки в штрафной «Спартака». Таково решение Контрольно-квалификационной комиссии», – сообщил Калошин.

«Спартак» – чемпион. И это точно