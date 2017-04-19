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    РФС: Судья ошибся, не назначив пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

    Теги Спартак Зенит Дмитрий Комбаров Премьер-лига Россия РФС судьи Владимир Сельдяков Леонид Калошин

    Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин прокомментировал эпизод матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (2:1), когда мяч попал в руку защитнику Дмитрию Комбарову в штрафной.

    «На 30-й минуте матча дополнительный ассистент судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, связанного с контактом мяча и руки в штрафной «Спартака». Таково решение Контрольно-квалификационной комиссии», – сообщил Калошин. 

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