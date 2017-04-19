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    Sports.ru

    Дмитрий Губерниев: «Я буду продолжать комментировать биатлон один»

    Теги телевидение Дмитрий Губерниев Матч ТВ

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью Sports.ru заявил, что продолжит работать на трансляциях биатлона в одиночку.

    – Одному работать удобнее?

    – Зависит от вида спорта. Скажем, на Олимпиаде мы комментировали плавание с Панкратовым. И собираемся продолжать – антипатии между мной и Денисом не существует, мы большие друзья. Оба комментируем плавание с 2000 года. Спокойно пришли вместе и будем работать дальше. Что касается остальных видов спорта, то я справляюсь один.

    – На «Первом канале» и «Евроспорте» пробуют формат «комментатор+эксперт».

    – Я знаю, как это звучит. Как воспринимается телезрителем? Наверное, нормально. Точно так же, как и моя работа воспринимается нормально. Я не чувствую проблем в критических замечаниях в свой адрес от любителей биатлона, от профессионалов.

    Резюмирую так: я буду продолжать комментировать биатлон один. Впереди пятая Олимпиада, где я буду комментировать биатлон», – сказал Губерниев.

    «Я буду комментировать биатлон один». Нужен ли Губерниеву напарник?

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