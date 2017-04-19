Телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью Sports.ru заявил, что продолжит работать на трансляциях биатлона в одиночку.

– Одному работать удобнее?

– Зависит от вида спорта. Скажем, на Олимпиаде мы комментировали плавание с Панкратовым. И собираемся продолжать – антипатии между мной и Денисом не существует, мы большие друзья. Оба комментируем плавание с 2000 года. Спокойно пришли вместе и будем работать дальше. Что касается остальных видов спорта, то я справляюсь один.

– На «Первом канале» и «Евроспорте» пробуют формат «комментатор+эксперт».

– Я знаю, как это звучит. Как воспринимается телезрителем? Наверное, нормально. Точно так же, как и моя работа воспринимается нормально. Я не чувствую проблем в критических замечаниях в свой адрес от любителей биатлона, от профессионалов.

Резюмирую так: я буду продолжать комментировать биатлон один. Впереди пятая Олимпиада, где я буду комментировать биатлон», – сказал Губерниев.

«Я буду комментировать биатлон один». Нужен ли Губерниеву напарник?