ЦСКА не смог забить «Ростову», золото на ЧМ по велотреку, поул Боттаса, «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. В 23-м туре чемпионата России ЦСКА дома не смог победить «Ростов» (0:0). «Краснодар» закрепился в зоне еврокубков, одолев «Рубин» на 45-тысячной «Казань-Арене» (а посмотрел на это пришел, вы не поверите, 3041 зритель). Все результаты дня – тут.

2. Два российских золота на чемпионате мира по велотреку в Гонконге: Дарья Шмелева выиграла гит на 500 метров, Денис Дмитриев стал первым в спринте.

3. «РБ Лейпциг» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов в первом сезоне в бундеслиге. Бокал шнапса за этих парней!

4. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас завоевал поул в квалификации Гран-при Бахрейна, за ним – Хэмилтон и Феттель. Квят стартует 11-м.

5. В АПЛ без сюрпризов: «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон», «Тоттенхэм» забил 4 мяча «Борнмуту» и другие результаты.

6. Хоккейная сборная России проиграла США на юниорском ЧМ-2017.

7. В примере «Реал» и «Барселона» взяли по три очка: одних тащил Иско, других – Месси.

8. В Кубке Стэнли «Вашингтон» проиграл «Торонто» (3:4 2ОТ, 1-1) во втором матче серии первого раунда, несмотря на гол Овечкина. «Чикаго» второй матч не может забить «Нэшвиллу» (0:5, 0-2) – и тенденции очень неприятные. Все результаты дня.

9. «Милан» ушел от поражения на 97-й минуте матча с «Интером» и другие результаты серии А.

10. В плей-офф НБА «Кливленд» обыграл «Индиану» с перевесом всего в одно очко (109:108), и вполне мог проиграть, реализуй Майлз последний бросок. Все результаты дня.

11. И напоследок: у Марии Шараповой нет молодого человека.

Цитата дня. «Пугает, что «Спартак» на первой строчке. Нужно что-то с этим делать!» Павел Погребняк напомнил о себе (не волнуйтесь, не голами).