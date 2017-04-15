Кубок Стэнли. «Оттава» принимает «Бостон», «Вашингтон» против «Торонто»
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Canadian Tire Centre»
Счет в серии: 0-1
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- Дата проведения
- 16 апреля, 02.00, «Verizon Center»
Счет в серии: 1-0
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- Дата проведения
- 16 апреля, 03.00, «United Center»
Счет в серии: 0-1
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- Дата проведения
- 16 апреля, 05.30, «Honda Center»
Счет в серии: 1-0
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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