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    Кубок Стэнли. «Оттава» принимает «Бостон», «Вашингтон» против «Торонто»

    Теги результаты Оттава Торонто Бостон Вашингтон Кубок Стэнли Нэшвилл Чикаго Калгари Анахайм НХЛ

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Первый раунд

    Оттава – Бостон
    Дата проведения
    15 апреля, 22.00, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-1

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Вашингтон – Торонто
    Дата проведения
    16 апреля, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-0

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Чикаго – Нэшвилл
    Дата проведения
    16 апреля, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-1

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Анахайм – Калгари
    Дата проведения
    16 апреля, 05.30, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-0

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Кубка Стэнли

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