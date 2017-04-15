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    «Интер» – «Милан» – 2:2. «Россонери» спаслись от поражения на 97-й минуте

    Теги Интер Милан Кристиан Сапата серия А Италия Мауро Икарди Антонио Кандрева Алессио Романьоли

    В 32-м туре серии А «Интер» сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

    В первом тайме забили полузащитник Антонио Кандрева и нападающий Мауро Икарди. «Интер» повел со счетом 2:0.

    В конце матча «Милан» отыгрался. Забили защитники Алессио Романьоли и Кристиан Сапата.

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

    Интер – Милан 2:2 (2:0, 0:2)
    Дата проведения
    15 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 36 Кандрева, 2:0 – 44 Икарди, 2:1 – 83 Романьоли, 2:2 – 90 Сапата.
    ИнтерХанданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Кондогбиа, Жоау Мариу (Мурильо, 80), Медель, Кандрева (Биабиани, 90), Гальярдини, Перишич (Эдер, 68), Икарди.
    МиланДоннарумма, Сапата, Де Шильо, Калабрия (Окампос, 81), Романьоли, Фернандес, Соса (Лападула, 75), Сусо, Куцка (Локателли, 57), Деулофеу, Бакка.
    Предупреждения:
    Куцка (34), Кандрева (37), Ханданович (86), Гальярдини (90), Локателли (90).

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