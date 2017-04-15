В 32-м туре серии А «Интер» сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

В первом тайме забили полузащитник Антонио Кандрева и нападающий Мауро Икарди. «Интер» повел со счетом 2:0.

В конце матча «Милан» отыгрался. Забили защитники Алессио Романьоли и Кристиан Сапата.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

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