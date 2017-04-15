«Интер» – «Милан» – 2:2. «Россонери» спаслись от поражения на 97-й минуте
В 32-м туре серии А «Интер» сыграл вничью с «Миланом» (2:2).
В первом тайме забили полузащитник Антонио Кандрева и нападающий Мауро Икарди. «Интер» повел со счетом 2:0.
В конце матча «Милан» отыгрался. Забили защитники Алессио Романьоли и Кристиан Сапата.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 15 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Кондогбиа, Жоау Мариу (Мурильо, 80), Медель, Кандрева (Биабиани, 90), Гальярдини, Перишич (Эдер, 68), Икарди.
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Милан –
Доннарумма, Сапата, Де Шильо, Калабрия (Окампос, 81), Романьоли, Фернандес, Соса (Лападула, 75), Сусо, Куцка (Локателли, 57), Деулофеу, Бакка.
- Предупреждения:
- Куцка (34), Кандрева (37), Ханданович (86), Гальярдини (90), Локателли (90).
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