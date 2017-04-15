ЮЧМ-2017. Россия вышла вперед в игре с США, Чехия против Швеции и другие матчи
В Словакии продолжается юниорский чемпионат мира-2017.
Юниорский чемпионат мира-2017
Словакия
Группа А
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.30, «Poprad Ice Stadium»
- 1:0 – 7 Nyman (Ikonen, Talvitie)
- 2:0 – 16 Nyman (Ikonen, Весалайнен)
- Дата проведения
- 15 апреля, 20.30, «Poprad Ice Stadium»
Положение команд: Канада – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Швейцария – 3 (1), Словакия – 0 (1), Латвия – 0 (2).
Группа B
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.30, «Spis Arena»
- 0:1 – 10 Koltygin (Toropchenko, Rubinchik)
- Дата проведения
- 15 апреля, 20.30, «Spis Arena»
Положение команд: США – 3 (1), Россия – 3 (1), Чехия – 3 (1), Швеция – 0 (1), Беларусь – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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