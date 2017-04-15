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    ЮЧМ-2017. Россия вышла вперед в игре с США, Чехия против Швеции и другие матчи

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    В Словакии продолжается юниорский чемпионат мира-2017.

    Юниорский чемпионат мира-2017

    Словакия

    Группа А

    Финляндия U18 – Швейцария U18 2:0 (1 период)
    Дата проведения
    15 апреля, 16.30, «Poprad Ice Stadium»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 7 Nyman (Ikonen, Talvitie)
    2:0 – 16 Nyman (Ikonen, Весалайнен)
    Канада U18 – Словакия U18
    Дата проведения
    15 апреля, 20.30, «Poprad Ice Stadium»
    Онлайн матча Видео

    Положение команд: Канада – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Швейцария – 3 (1), Словакия – 0 (1), Латвия – 0 (2).

    Группа B

    США U18 – Россия U-18 0:1 (1 период)
    Дата проведения
    15 апреля, 16.30, «Spis Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 10 Koltygin (Toropchenko, Rubinchik)
    Швеция U18 – Чехия U18
    Дата проведения
    15 апреля, 20.30, «Spis Arena»
    Онлайн матча Видео

    Положение команд: США – 3 (1), Россия – 3 (1), Чехия – 3 (1), Швеция – 0 (1), Беларусь – 0 (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Десять лет без побед. Юниоры пробивают дно

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