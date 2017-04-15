В 23-м туре РФПЛ на «ВЭБ Арене» в Москве ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).

Хозяева, не сумев победить, отстали от лидирующего в чемпионате «Спартака» на 10 очков по потерянным.

«Ростов» закончил со счетом 0:0 пять матчей чемпионата подряд.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ