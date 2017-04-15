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    Sports.ru

    «Ростов» закончил со счетом 0:0 пять матчей чемпионата подряд

    Теги ЦСКА Ростов Премьер-лига Россия

    В 23-м туре РФПЛ на «ВЭБ Арене» в Москве ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).

    Хозяева, не сумев победить, отстали от лидирующего в чемпионате «Спартака» на 10 очков по потерянным.

    «Ростов» закончил со счетом 0:0 пять матчей чемпионата подряд.

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча.

    ЦСКА – Ростов 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    15 апреля, 14.30, «ЦСКА»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЦСКААкинфеев, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников, 46), Березуцкий, Головин, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Фернандес, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73).
    РостовМедведев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66).
    Предупреждения:
    Фернандес (62), Калачев (79), Гацкан (84).

    Таблица РФПЛ

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