«Ростов» закончил со счетом 0:0 пять матчей чемпионата подряд
В 23-м туре РФПЛ на «ВЭБ Арене» в Москве ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).
Хозяева, не сумев победить, отстали от лидирующего в чемпионате «Спартака» на 10 очков по потерянным.
«Ростов» закончил со счетом 0:0 пять матчей чемпионата подряд.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 15 апреля, 14.30, «ЦСКА»
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ЦСКА –
Акинфеев, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников, 46), Березуцкий, Головин, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Фернандес, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73).
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Ростов –
Медведев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66).
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