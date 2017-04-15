НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Индиана», «Сан-Антонио» сыграет с «Мемфисом»
Сегодня четырьмя матчами стартует розыгрыш плей-офф НБА. Решающая стадия сезона откроется встречей действующего чемпиона «Кливленда» с «Индианой», которая начнется в 22.00 по мск. «Сан-Антонио» на своей арене сразится с «Мемфисом».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 16 апреля, 00.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 16 апреля, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 16 апреля, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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