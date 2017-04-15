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    НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Индиана», «Сан-Антонио» сыграет с «Мемфисом»

    Теги результаты Кливленд Индиана Клипперс Мемфис Милуоки Сан-Антонио Торонто НБА Юта НБА плей-офф

    Сегодня четырьмя матчами стартует розыгрыш плей-офф НБА. Решающая стадия сезона откроется встречей действующего чемпиона «Кливленда» с «Индианой», которая начнется в 22.00 по мск. «Сан-Антонио» на своей арене сразится с «Мемфисом».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Кливленд – Индиана
    Дата проведения
    15 апреля, 22.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча

     

    Торонто – Милуоки
    Дата проведения
    16 апреля, 00.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча

     

    Сан-Антонио – Мемфис
    Дата проведения
    16 апреля, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча

     

    Клипперс – Юта
    Дата проведения
    16 апреля, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

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