Сегодня четырьмя матчами стартует розыгрыш плей-офф НБА. Решающая стадия сезона откроется встречей действующего чемпиона «Кливленда» с «Индианой», которая начнется в 22.00 по мск. «Сан-Антонио» на своей арене сразится с «Мемфисом».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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