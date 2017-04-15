«РБ Лейпциг» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов в первом сезоне в бундеслиге

в 29-м туре чемпионата Германии разгромил «Фрайбург» (4:0), в параллельной встрече уступила «Майнцу» (0:1).

Таким образом, восточногерманская команда за 5 туров до конца бундеслиги оторвалась от берлинцев на 18 очков и обеспечила себе попадание в четверку на следующий сезон.

сыграет как минимум в квалификации Лиги чемпионов впервые в своей истории. Напомним, что клуб вышел в первую бундеслигу по итогам прошлого сезона.