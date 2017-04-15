Россиянка Мария Шарапова в преддверии возвращения после 15-месячной допинговой дисквалификации рассказала о своей жизни.

О личной жизни

«В последний год личная жизнь у меня была очень насыщенной. Нет, у меня нет молодого человека, если вы об этом спрашиваете, но у меня были свидания с разными людьми, представителями разных культур и разных профессий. И не все они были американцами. В этом плане разброс у меня большой.

Мне нужен человек с характером, у которого есть собственное мнение, собственная жизнь, которому комфортно быть собой. Уверенные люди, которые при этом держат это в себе – очень привлекательны. Меня тянет к людям, которые говорят все как есть. Которые ценят в тебе хорошее, но могут сказать, что им не нравится. Я не хочу, чтобы меня жалели. Мне нужна конструктивная критика. Мне кажется, в друзьях это очень важно».

О красоте

«Я никогда не считала себя красивой. Мне это не свойственно. Я никогда не смотрю на себя в зеркале и не думаю: «Какая красивая женщина». Мама научила меня, что многие внутренние качества привлекательнее внешней красоты».

О том, как быть настоящей

«Я стремлюсь быть настоящей. Я никогда не стараюсь кем-то казаться. Никогда не одеваюсь в несвойственном себе стиле. Если бы мне больше никогда не пришлось краситься, я бы не расстроилась.

Мне одинаков комфортно летать на частном самолете и на коммерческом рейсе в эконом-классе, потому что моя подружка не может позволить себе билеты первого класса. Когда ты начинаешь в заднем ряду самолета «Аэрофлота» рядом с туалетом, ты знаешь свои корни. И я их не забываю».

Почему мы ждем Марию Шарапову