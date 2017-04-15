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    Чемпионат Испании. «Спортинг» принимает «Реал», «Барселона» – «Реал Сосьедад» и другие матчи

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    В 32-м туре примеры «Спортинг» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «Осасуной», «Барселона» примет «Реал Сосьедад».

    Чемпионат Испании

    32-й тур

    Атлетик – Лас-Пальмас 5:1 (3:1, 2:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 21.45, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 7 Сан Хосе, 2:0 – Муниаин, 2:1 – 12 Бигас, 3:1 – 18 Адурис, 4:1 – 58 Муниаин, 5:1 – 59 Адурис.
    АтлетикАррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 52), Итурраспе, Сан Хосе (Беньят, 75), Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Сусаета, 79), Муниаин, Адурис.
    Лас-ПальмасЛисоаин, Маседо, Лемос (Гарсия Сантана, 46), Бигас, Кастельяно, Меса, Домингес, Гомес, Виера (Халилович, 71), Гарсия (Момо, 63), Ливая.
    Предупреждения:
    Виера (60), Сан Хосе (66), Ливая (89).
    Депортиво – Малага 2:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    15 апреля, 14.00, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 47 Хоселу, 2:0 – 67 Москера.
    ДепортивоЛюкс, Сидней, Аррибас, Луизинью, Хуанфран, Хиль, Борхес, Гама (Москера, 63), Гильерме, Какута (Джон, 82), Хоселу (Андоне, 59).
    МалагаКамени, Льоренте, Вильянуэва, Росалес, Эрнандес (Кеко, 59), Камачо, Хуан Карлос, Ресио (Шарлес, 71), Форнальс, Чори Кастро (Хони Родригес, 60), Сандро Рамирес.
    Предупреждения:
    Гильерме (22), Ресио (23), Эрнандес (24), Шарлес (72), Аррибас (72), Кеко (73).
    Спортинг Хихон – Реал Мадрид
    Дата проведения
    15 апреля, 17.15, «Эль Молиньон»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Атлетико – Осасуна
    Дата проведения
    15 апреля, 19.30, «Висенте Кальдерон»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    15 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Леганес – Эспаньол
    Дата проведения
    16 апреля, 13.00, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Валенсия – Севилья
    Дата проведения
    16 апреля, 17.15, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Бетис – Эйбар
    Дата проведения
    16 апреля, 19.30, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Гранада – Сельта
    Дата проведения
    16 апреля, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
    превью матча онлайн статистика
    Алавес – Вильярреал
    Дата проведения
    17 апреля, 21.45, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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