В 32-м туре примеры «Спортинг» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «Осасуной», «Барселона» примет «Реал Сосьедад».

Чемпионат Испании

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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