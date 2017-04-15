Чемпионат Испании. «Спортинг» принимает «Реал», «Барселона» – «Реал Сосьедад» и другие матчи
В 32-м туре примеры «Спортинг» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «Осасуной», «Барселона» примет «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании
32-й тур
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.45, «Сан Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 7 Сан Хосе, 2:0 – 9 Муниаин, 2:1 – 12 Бигас, 3:1 – 18 Адурис, 4:1 – 58 Муниаин, 5:1 – 59 Адурис.
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Атлетик –
Аррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 52), Итурраспе, Сан Хосе (Беньят, 75), Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Сусаета, 79), Муниаин, Адурис.
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Лас-Пальмас –
Лисоаин, Маседо, Лемос (Гарсия Сантана, 46), Бигас, Кастельяно, Меса, Домингес, Гомес, Виера (Халилович, 71), Гарсия (Момо, 63), Ливая.
- Дата проведения
- 15 апреля, 14.00, «Риасор»
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Депортиво –
Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью, Хуанфран, Хиль, Борхес, Гама (Москера, 63), Гильерме, Какута (Джон, 82), Хоселу (Андоне, 59).
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Малага –
Камени, Льоренте, Вильянуэва, Росалес, Эрнандес (Кеко, 59), Камачо, Хуан Карлос, Ресио (Шарлес, 71), Форнальс, Чори Кастро (Хони Родригес, 60), Сандро Рамирес.
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.15, «Эль Молиньон»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.30, «Висенте Кальдерон»
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 16 апреля, 13.00, «Бутарке»
- Дата проведения
- 16 апреля, 17.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 16 апреля, 19.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 16 апреля, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 17 апреля, 21.45, «Мендисорроса»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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