«Челси» проиграл, пятый хет-трик Левандовского, 0 медалей в фигурном катании и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Челси» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» был сильнее «Бернли», а «МЮ» поделил очки с «Вест Бромвичем».

2. Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл золото на чемпионате мира по фигурному катанию. Канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир взяли верх в соревнованиях танцевальных дуэтов. У наших ребят не получилось: Россия заняла третье место в медальном зачете.

3. В огненных (нет) матчах чемпионата России «Локомотив» одолел «Уфу», а тульский «Арсенал» разгромил «Томь», у которой нет денег.

4. Роберт Левандовски сделал пятый хет-трик в сезоне, пока «Бавария» громила «Аугсбург».

5. Йоханна Конта обыграла Каролин Возняцки в финале турнира в Майами. Это крупнейший титул британки в карьере.

6. «ПСЖ» разорвал «Монако» и выиграл Кубок французской лиги.

7. Екатерина Юрлова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Вторая команда Ханты-Мансийска c Алексеем Волковым победила в мужской эстафете.

8. Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой не раньше сентября.

9. В НХЛ Радулов принес «Монреалю» победу над «Тампой» (2:1 ОТ). Все результаты дня.

10. Президент «Реала» Флорентино Перес заплатил 300 тысяч евро за создание подставного сайта о «Реале», судьях и своих противниках.

11. В НБА «Чикаго» одолел «Атланту» благодаря усилиям Батлера (33 очка) и поднялся на 7-е место на Востоке. Все результаты дня.

12. ФИФА потратила на расследование коррупционного скандала около 80 млн фунтов.

Цитата дня. «В Сочи-2014 многие иностранцы дрогнули, побоялись, что наши лаборанты установят, чем они занимаются». Виталий Мутко снова в седле.