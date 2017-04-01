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    Чемпионат мира. Виртью и Моир, Боброва и Соловьев, Степанова и Букин покажут произвольные танцы

    Теги Тесса Виртью Скотт Моир Анна Каппеллини Лука Ланотте Кэйтлин Уивер Эндрю Поже чемпионат мира сборная России результаты танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Китая сборная Южной Кореи сборная Германии сборная Италии сборная Украины Поль Пуарье сборная Израиля Эван Бейтс Илья Ткаченко Александра Степанова Иван Букин сборная Турции Полина Агафонова Майя Шибутани Алекс Шибутани Мэдисон Чок сборная Испании Изабелла Тобиас Пайпер Гиллес Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Александра Назарова Максим Никитин Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Марко Фабри Адрия Диас Шарлен Гиньяр Альпер Учар Юра Мин Шиюэ Ван Синью Лю Лоуренс Фурнье Бодри Николай Соренсен сборная Дании Оливия Смарт сборная Польши Кавита Лоренц Панагиотис Полизоакис Наталья Калишек Максим Сподырев Александр Гамелин

    Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию танцевальные дуэты покажут произвольные танцы. После короткого лидируют канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир.

    Чемпионат мира

    Хельсинки, Финляндия

    Танцы на льду

    Произвольный танец

    Начало – 16.35 по московскому времени (1 апреля)

    Первая разминка

    1. Кавита Лоренц – Панайотис Полизоакис (Германия)
    2. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)
    3. Юра Мин – Александр Гамелин (Южная Корея)
    4. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай)
    5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

    Вторая разминка

    6. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
    7. Шарлин Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
    8. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания)
    9. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)
    10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

    Третья разминка

    11. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
    12. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
    13. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)
    14. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)
    15. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)

    Четвертая разминка

    16. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) 
    17. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)
    18. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
    19. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада)
    20. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

    Положение после короткого танца

    1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 82,43
    2. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 76,89
    3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 76,53
    4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 76,25
    5. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 74,88
    6. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 74,84
    7. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 73,70
    8. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 73,54
    9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 72,83
    10. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 69,07
    11. Шарлин Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 67,56
    12. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль) – 66,27
    13. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 66,05
    14. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,86
    15. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 63,37
    16. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 60,93
    17. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 60,80
    18. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай) – 60,77
    19. Юра Мин – Александр Гамелин (Южная Корея) – 57,47
    20. Кавита Лоренц – Панайотис Полизоакис (Германия) – 57,10

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