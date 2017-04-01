Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию танцевальные дуэты покажут произвольные танцы. После короткого лидируют канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир.

Чемпионат мира

Хельсинки, Финляндия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 16.35 по московскому времени (1 апреля)

Первая разминка

1. Кавита Лоренц – Панайотис Полизоакис (Германия)

2. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)

3. Юра Мин – Александр Гамелин (Южная Корея)

4. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай)

5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

Вторая разминка

6. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)

7. Шарлин Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

8. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания)

9. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)

10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

Третья разминка

11. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)

12. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

13. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)

14. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)

15. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)

Четвертая разминка

16. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

17. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)

18. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

19. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада)

20. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

Положение после короткого танца

1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 82,43

2. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 76,89

3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 76,53

4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 76,25

5. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 74,88

6. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 74,84

7. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 73,70

8. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 73,54

9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 72,83

10. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 69,07

11. Шарлин Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 67,56

12. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль) – 66,27

13. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 66,05

14. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,86

15. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 63,37

16. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 60,93

17. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 60,80

18. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай) – 60,77

19. Юра Мин – Александр Гамелин (Южная Корея) – 57,47

20. Кавита Лоренц – Панайотис Полизоакис (Германия) – 57,10