Чемпионат мира. Виртью и Моир, Боброва и Соловьев, Степанова и Букин покажут произвольные танцы
Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию танцевальные дуэты покажут произвольные танцы. После короткого лидируют канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир.
Чемпионат мира
Хельсинки, Финляндия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 16.35 по московскому времени (1 апреля)
Первая разминка
1. Кавита Лоренц – Панайотис Полизоакис (Германия)
2. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)
3. Юра Мин – Александр Гамелин (Южная Корея)
4. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай)
5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
Вторая разминка
6. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
7. Шарлин Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
8. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания)
9. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)
10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
Третья разминка
11. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
12. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
13. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)
14. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)
15. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)
Четвертая разминка
16. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
17. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)
18. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
19. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада)
20. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
Положение после короткого танца
1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 82,43
2. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 76,89
3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 76,53
4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 76,25
5. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 74,88
6. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 74,84
7. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 73,70
8. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 73,54
9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 72,83
10. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 69,07
11. Шарлин Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 67,56
12. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль) – 66,27
13. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 66,05
14. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,86
15. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 63,37
16. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 60,93
17. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 60,80
18. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай) – 60,77
19. Юра Мин – Александр Гамелин (Южная Корея) – 57,47
20. Кавита Лоренц – Панайотис Полизоакис (Германия) – 57,10
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