Российский боец Хабиб Нурмагомедов в составе команды Eagles провел открытую тренировку в Москве. По словам спортсмена, это была его первая тренировка после попадания в больницу из-за неудачной сгонки веса.

«Я жив-здоров, планируется лечение. После хотим приступить к тренировкам.

Следующий бой проведу не раньше сентября. Слышал, что Фергюсону летом предлагают провести бой против Нэйта Диаса или Эдсона Барбосы», – сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов отметил, что предпочитает не говорить публично о вопросах, связанных с состоянием его здоровья. Также боец заявил, что не очень хорошо помнит последние несколько часов перед попаданием в больницу.