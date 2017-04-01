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    Хабиб Нурмагомедов: «Следующий бой проведу не раньше сентября»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Российский боец Хабиб Нурмагомедов в составе команды Eagles провел открытую тренировку в Москве. По словам спортсмена, это была его первая тренировка после попадания в больницу из-за неудачной сгонки веса.

    «Я жив-здоров, планируется лечение. После хотим приступить к тренировкам.

    Следующий бой проведу не раньше сентября. Слышал, что Фергюсону летом предлагают провести бой против Нэйта Диаса или Эдсона Барбосы», – сказал Нурмагомедов.

    Нурмагомедов отметил, что предпочитает не говорить публично о вопросах, связанных с состоянием его здоровья. Также боец заявил, что не очень хорошо помнит последние несколько часов перед попаданием в больницу.

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