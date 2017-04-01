ФИФА потратила на расследование коррупционного скандала около 80 млн фунтов

ФИФА потратила на внутреннее расследование коррупционного скандала около 80 миллионов фунтов стерлингов.

Такая стоимость юридических процедур получилась из-за большого объема исследуемых материалов. Расследование проводили американские и швейцарские юристы. Они передали все отчеты в пятницу, 31 марта.

Во время расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено около 2,5 миллиона документов, также были опрошены ключевые свидетели. Итоговый доклад получился на более чем 1300 страниц. Он содержит более 20 тысяч страниц вещественных доказательств.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино объявил о завершении расследования.

В конце мая 2015 года несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были задержаны по подозрению в коррупции. Обвинения в получении взяток на сумму около 150 миллионов долларов были предъявлены 14 чиновникам. После серии арестов экс-глава ФИФА Йозеф объявил о досрочном уходе в отставку.

Напомним, в декабре 2015 года Блаттер и Платини были отстранены от любой футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года срок дисквалификации обоих чиновников был сокращен до шести лет.