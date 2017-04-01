НБА. «Клипперс» – «Лейкерс», «Чикаго» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В 22.30 по мск начнется лос-анджелесское дерби между «Клипперс» и «Лейкерс». «Чикаго» продолжит борьбу за плей-офф в игре с шестой командой Востока «Атлантой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 22.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Гриффин (16), Пол (11 + 7 передач), Редик (9), Джордан (6 + 8 подборов), Мба а Муте (2).
- Дата проведения
- 2 апреля, 00.00, «United Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 01.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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