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    НБА. «Клипперс» – «Лейкерс», «Чикаго» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Чикаго Клипперс Лейкерс Миннесота Бруклин Орландо Финикс Портленд Сакраменто НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В 22.30 по мск начнется лос-анджелесское дерби между «Клипперс» и «Лейкерс». «Чикаго» продолжит борьбу за плей-офф в игре с шестой командой Востока «Атлантой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Клипперс – Лейкерс 55:50 (2 четверть)
    Дата проведения
    1 апреля, 22.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью
    Клипперс
    Гриффин (16), Пол (11 + 7 передач), Редик (9), Джордан (6 + 8 подборов), Мба а Муте (2).
    Лейкерс
    Рэндл (11), Кларксон (7), Ингрэм (6), Нэнс (6), Расселл (0).

    Чикаго – Атланта
    Дата проведения
    2 апреля, 00.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Бруклин – Орландо
    Дата проведения
    2 апреля, 01.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Сакраменто
    Дата проведения
    2 апреля, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Финикс
    Дата проведения
    2 апреля, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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