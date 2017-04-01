Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В 22.30 по мск начнется лос-анджелесское дерби между «Клипперс» и «Лейкерс». «Чикаго» продолжит борьбу за плей-офф в игре с шестой командой Востока «Атлантой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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