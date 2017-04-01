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    Россия заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира

    Теги чемпионат мира сборная России танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Германии пары мужское катание женское катание Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. У команды в активе золото Евгении Медведевой в одиночном катании и бронза Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парах.

    Чемпионат мира

    Хельсинки, Финляндия

    Медальный зачет (золото – серебро – бронза)

    1. Канада – 3 медали (1-1-1)
    2. Япония – 2 (1-1-0)
    3. Россия – 2 (1-0-1)
    3. Китай – 2 (1-0-1)
    5. Германия – 1 (0-1-0)
    5. Франция – 1 (0-1-0)
    7. США – 1 (0-0-1)

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