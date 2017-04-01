Россия заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира
Сборная России заняла третье место в медальном зачете на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. У команды в активе золото Евгении Медведевой в одиночном катании и бронза Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парах.
Чемпионат мира
Хельсинки, Финляндия
Медальный зачет (золото – серебро – бронза)
1. Канада – 3 медали (1-1-1)
2. Япония – 2 (1-1-0)
3. Россия – 2 (1-0-1)
3. Китай – 2 (1-0-1)
5. Германия – 1 (0-1-0)
5. Франция – 1 (0-1-0)
7. США – 1 (0-0-1)
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