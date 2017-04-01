Россия заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира

Сборная России заняла третье место в медальном зачете на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. У команды в активе золото Евгении Медведевой в одиночном катании и бронза Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парах.

Чемпионат мира

Хельсинки, Финляндия

Медальный зачет (золото – серебро – бронза)



1. Канада – 3 медали (1-1-1)

2. Япония – 2 (1-1-0)

3. Россия – 2 (1-0-1)

3. Китай – 2 (1-0-1)

5. Германия – 1 (0-1-0)

5. Франция – 1 (0-1-0)

7. США – 1 (0-0-1)