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    Чемпионат России. Команда Волкова победила в эстафете, команда Гараничева и Логинова – 3-я

    Теги сборная России результаты чемпионат России Александр Огарков Антон Шипулин Александр Печенкин Алексей Волков Дмитрий Елхин Сергей Клячин Евгений Гараничев Сергей Корастылев Алексей Слепов Александр Логинов Александр Мингалев Александр Бабчин Алексей Корнев Вадим Филимонов Евгений Боярских Александр Чернышов Семен Сучилов Сергей Галиуллин Иван Алехин Михаил Боярских Иван Галушкин Ярослав Иванов Тимур Махамбетов Эдуард Мустафин Александр Дедюхин Евгений Идинов сборная Тюменской области Эдуард Латыпов Роман Сурнев Александр Поварницын Дмитрий Шамаев Виктор Плицев Юрий Шопин Антон Свотин сборная ХМАО-Югры Ярослав Костюков Илья Серков Алексей Шевченко Дмитрий Иванов Евгений Шамеев Сергей Юрасов

    Вторая команда Ханты-Мансийска сегодня в Тюмени на чемпионате России по биатлону выиграла мужскую эстафету.

    Чемпионат России

    Тюмень

    Мужчины

    Эстафета

    1. ХМАО-ЮГРА-2 (Ярослав Иванов, Михаил Боярских, Вадим Филимонов, Алексей Волков) – 1:13.35,5 (0+5)
    2. ХМАО-ЮГРА (Дмитрий Иванов, Алексей Корнев, Евгений Боярских, Семен Сучилов) – 13,3 (0+9)
    3. Тюменская область (Дмитрий Елхин, Александр Логинов, Илья Серков, Евгений Гараничев) – 1.11,5 (1+12)
    4. Удмуртия (Дмитрий Шамаев, Виктор Плицев, Евгений Шамеев, Александр Поварницын) – 1.30,4 (2+13)
    5. Башкортостан (Сергей Галиуллин, Александр Бабчин, Эдуард Мустафин, Эдуард Латыпов) – 2.00,1 (2+14)
    6. ПФО (Иван Галушкин, Роман Сурнев, Юрий Шопин, Сергей Клячин) – 2.12,4 (1+10)
    7. СЗФО (Антон Свотин, Александр Огарков, Ярослав Костюков, Алексей Слепов) – 2.26,8 (0+4)
    8. Красноярский край (Александр Дедюхин, Иван Алехин, Тимур Махамбетов, Сергей Корастылев) – 2.46,9 (0+5)
    9. Тюменская область-2 (Александр Чернышов, Александр Мингалев, Евгений Идинов, Александр Печенкин) – 3.46,0 (1+7)...
    13. Свердловская область (Алексей Шевченко, Иван Синицын, Сергей Юрасов, Антон Шипулин) – 4.24,5 (2+11)

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