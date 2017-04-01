Вторая команда Ханты-Мансийска сегодня в Тюмени на чемпионате России по биатлону выиграла мужскую эстафету.

Чемпионат России

Тюмень

Мужчины

Эстафета

1. ХМАО-ЮГРА-2 (Ярослав Иванов, Михаил Боярских, Вадим Филимонов, Алексей Волков) – 1:13.35,5 (0+5)

2. ХМАО-ЮГРА (Дмитрий Иванов, Алексей Корнев, Евгений Боярских, Семен Сучилов) – 13,3 (0+9)

3. Тюменская область (Дмитрий Елхин, Александр Логинов, Илья Серков, Евгений Гараничев) – 1.11,5 (1+12)

4. Удмуртия (Дмитрий Шамаев, Виктор Плицев, Евгений Шамеев, Александр Поварницын) – 1.30,4 (2+13)

5. Башкортостан (Сергей Галиуллин, Александр Бабчин, Эдуард Мустафин, Эдуард Латыпов) – 2.00,1 (2+14)

6. ПФО (Иван Галушкин, Роман Сурнев, Юрий Шопин, Сергей Клячин) – 2.12,4 (1+10)

7. СЗФО (Антон Свотин, Александр Огарков, Ярослав Костюков, Алексей Слепов) – 2.26,8 (0+4)

8. Красноярский край (Александр Дедюхин, Иван Алехин, Тимур Махамбетов, Сергей Корастылев) – 2.46,9 (0+5)

9. Тюменская область-2 (Александр Чернышов, Александр Мингалев, Евгений Идинов, Александр Печенкин) – 3.46,0 (1+7)...

13. Свердловская область (Алексей Шевченко, Иван Синицын, Сергей Юрасов, Антон Шипулин) – 4.24,5 (2+11)