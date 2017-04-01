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    Левандовски сделал пятый хет-трик в сезоне

    Теги Бавария бундеслига Германия сборная Польши Аугсбург Роберт Левандовски

    Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски забил три мяча в матче 26-го тура бундеслиги против «Аугсбурга» (6:0).

    Это пятый хет-трик в сезоне во всех турнирах для 28-летнего форварда. Ранее Левандовски забивал по три мяча в ворота «Карл Цейсса» (Кубок Германии), «Вердера», «Гамбурга» и сборной Дании (квалификация ЧМ-2018).

    В текущем сезоне Левандовски забил 24 мяча и отдал 5 голевых передач в 26 матчах бундеслиги.

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