Левандовски сделал пятый хет-трик в сезоне

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски забил три мяча в матче 26-го тура бундеслиги против «Аугсбурга» (6:0).

Это пятый хет-трик в сезоне во всех турнирах для 28-летнего форварда. Ранее Левандовски забивал по три мяча в ворота «Карл Цейсса» (Кубок Германии), «Вердера», «Гамбурга» и сборной Дании (квалификация ЧМ-2018).

В текущем сезоне Левандовски забил 24 мяча и отдал 5 голевых передач в 26 матчах бундеслиги.